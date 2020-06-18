Смертельная фотосессия. Турист из Новосибирска утонул в Катуни

С 13 июня продолжаются поиски туриста из Новосибирска, который сорвался в реку Катунь, сообщают "Новости Горного Алтая".

По информации очевидцев, инцидент случился, когда отдыхающие фотографировались на месте слияния Большого Яломана и Катуни.

34-летний сибиряк поскользнулся и упал с камня в реку. Попытки спасти мужчину успехом не увенчались – его унесло течением.

С этого момента обследовали почти 100 километров береговой линии. В поисковой операции участвовали спасатели и полицейские.

Специалисты осмотрели акваторию реки, острова, мели, косы, а также прошли от населенного пункта Малый Яломан до села Куюс, но так и не нашли туриста.