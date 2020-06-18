Четверг, 18 Июнь, 21:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,62
€ 78,29
18°

561091 +7790
Обь
235см -7


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

АЗС будут закрываться. Что происходит с ценами на бензин в Алтайском крае

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
В ближайшие недели ситуация на топливном рынке может стать критичной
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае поднялись оптовые и розничные цены на бензин. Причина – дефицит топлива на рынке нефтепродуктов. Дефицит настолько серьезный, что в скором времени в регионе начнут закрываться АЗС, рассказал amic.ru вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС Юрий Матвейко. О том, что происходит на рынке нефтепродуктов, читайте в нашем материале.

Цены побили исторический максимум

В среду, 17 июня, стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Это исторический рекорд: максимальное значение по этому показателю было достигнуто в 2018 году – тогда стоимость тонны бензина марки АИ-95 составила 56,3 тыс. рублей. С начала июня цена тонны АИ-95 выросла более чем на 9%.

По словам Юрия Матвейко, оптовые цены начали расти с середины апреля, и на данный момент рост составил почти 40%. А вот в рознице они начали подниматься с 1 июня, добавляет эксперт.

По данным Росстата на 8 июня, в Барнауле стоимость бензина марки АИ-92 составляла 40,10 рубля за литр, АИ-95 – 42,23 рубля, АИ-98 – 48,98, дизельное топливо – 46,64.

Виновата пандемия?

По словам Юрия Матвейко, основная причина роста цен на нефтепродукты – пандемия коронавируса, которая спровоцировала сокращение производства на нефтеперерабатывающих заводах.

"Когда началась история с пандемией, все думали, что это затянется минимум на полгода, а то и дольше. Произошло снижение спроса на нефтепродукты: самолеты перестали летать, города закрыли, машины перестали ездить. Из-за снижения спроса крупные НПЗ серьезно сократили объемы производства", – пояснил эксперт.

Страна начала выходить из режима самоизоляции раньше, чем предполагалось. Нефтеперерабатывающие заводы оказались к этому не готовы.

"Никто не думал, что через неполные три месяца в России снова начнут работать предприятия, люди выйдут из самоизоляции, а жизнь на дорогах вернется к прежнему режиму. Ситуация стабилизируется, потребление топлива почти вернулось к объемам и параметрам прошлого года. Заводы к этому не были готовы. Часть из них только выходит из ремонта, часть заводов только начали производство. Но увеличение объемов – это дело не одного дня. Поэтому сокращение производства привело к некоторой напряженности на рынке и толкнуло цены вверх", – рассказал Юрий Матвейко.

Еще одна причина роста цен в том, что в конце мая правительство России ввело запрет на ввоз нефтепродуктов в страну, добавил Матвейко. По его словам, на сегодняшний день ввезти бензин или дизельное топливо в Россию невозможно. Ранее импорт бензина в страну осуществляли в том числе Казахстан и Белоруссия. И если бы не запрет на импорт, положение было бы не таким напряженным. По мнению экспертов Российского топливного союза, это стратегическая ошибка регуляторов, в том числе и Минэнерго. В конце мая, в период снижения производства, нельзя было останавливать импорт нефтепродуктов.

Цены будут расти, АЗС – закрываться

В ближайшие три-четыре недели на рынке будет складываться крайне непростая ситуация, уверен Юрий Матвейко. За один день объемы топлива на прежний уровень не выйдут. Поэтому часть АЗС будут вынуждены поднять цены на бензин, так как оптовая стоимость в нефтяных компаниях уже превысила розничную. А часть из них просто закроется.

По словам собеседника, некоторые независимые сети работают в убыток уже с начала июня.

"Некоторым АЗС придется закрыться. Есть еще другой вариант: возможно, кто-то сможет купить продукт на бирже, но цена на него будет совершенно другой, не такая, как сейчас на заправочных станциях", – прогнозирует он.

Матвейко добавляет, что уже сейчас бензин и дизельное топливо невозможно купить оптом в Сибирском Федеральном округе из-за его отсутствия. Даже у таких основных поставщиков нефтепродуктов, как "Роснефть" и "Газпромнефть".

"Все нефтебазы нефтяных компаний отпускают топливо только для своих АЗС. Частному оператору купить топливо у них невозможно. Запасы частных АЗС не безграничны и в ближайшее время они начнут заканчиваться, а АЗС – закрываться", – подвел итог эксперт.

Отметим, что Алтайский край закупает топливо у Омского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов. С остальных – просто невыгодно из-за железнодорожных тарифов.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

18.06.2020 16:10
- гость -

ну вы хоть 1 июля то дождитесь

18.06.2020 16:19
- гость -

ну вот, правильно. Надо же карманы олигархам побольше забить баблом, а то на рынке нефть ни хрена не стоит....а через "средний класс"-народ это всё возместиться....

18.06.2020 16:19
- гость -

ну раз не способны бензин делать при цене 30 долларов за баррель то валите отсюда

18.06.2020 16:28
- гость -

жесть, приплыли,

18.06.2020 16:28
- гость -

18.06.2020 16:19
- гость -
Как миленький купишь, а не понравится сам свалишь.

18.06.2020 16:32
- гость -

Плохому танцору, хирург поможет, а вот нашему правительству - хороший пендель!
Власть в России существует только для личного обогащения!

18.06.2020 16:34
- гость -

Пока не разгоним обнуленного с его друзьями, так и будем их кормить. Дармоеды на шее народа!

18.06.2020 16:35
- гость -

18.06.2020 16:28
- гость -
покупать придётся, только это зависит от набитого кошеля...а свалить, это ты тварь продажная за 50 мать родную продашь....

18.06.2020 16:35
- гость -

18.06.2020 16:28
- гость -
да мы вас уродов лучше вытравим

18.06.2020 16:37
- гость -

Друзья, давайте не будем ругаться! Оно и действительно, будем покупать бензин и никуда не денемся! Общественный транспорт, грузоперевозки, фермеры...

18.06.2020 16:51
- гость -

18.06.2020 16:35
- гость -
Долго травишь пустозвон, давай расскажи что ты сможешь Дартаньян сделать из реального? Нет ничего? иди бухай дальше, заодно и выговоришься.

18.06.2020 16:58
- гость -

Сказки... Сталин пристрелил бы некоторых а некоторых отправил на Колыму пешком и нормуль бы стало. Бенз по 15 руб...

18.06.2020 17:10
- гость -

"Поэтому сокращение производства привело к некоторой напряженности на рынке и толкнуло цены вверх", – рассказал Юрий Матвейко.

Еще одна причина роста цен в том, что в конце мая правительство России ввело запрет на ввоз нефтепродуктов в страну, добавил Матвейко. По его словам, на сегодняшний день ввезти бензин или дизельное топливо в Россию невозможно.

Вот молодец Матвейко - белый и пушистый вице-президент! Все объяснил, только почему бездействовал, зачем тогда этот топливный союз и депутатство - наблюдать как цены повышаются?! Почему наоборот не увеличили, производство, почему на этом фоне позволили запрет на ввоз топлива - чьи интересы он как депутат и союзник выражает?!

18.06.2020 17:16
Я

18.06.2020 16:34
- гость -
Пока не разгоним обнуленного с его друзьями, так и будем их кормить. Дармоеды на шее народа!

Веник в руки дать, разгонять будешь))

18.06.2020 17:40
- гость -

Под шум коронавируса каждый решает свои законные вопросы... Вот и все.

18.06.2020 18:00
- гость -

Если не можем бензин сам произвести, надо купить за границей как там все остальное покупаем. Саудиты бесплатно отдадут, даже еще приплатят за хранение.

18.06.2020 18:04
- гость -

На Кавказе кустарно бензин производили во дворах, тут законно не могут.

18.06.2020 18:05
- гость -

Алтайский край закупает топливо у Омского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов.
-----------------
Купите у казахов, дешевле будет.

18.06.2020 18:09
- гость -

18.06.2020 18:00
- гость -
Если не можем бензин сам произвести, надо купить за границей как там все остальное покупаем. Саудиты бесплатно отдадут, даже еще приплатят за хранение.

Написано же, импорт запрещен

18.06.2020 18:10
гость

Когда этот дурдом закончится ??? Когда же они ПОДАВЯТСЯ ??? КОГДА ???

18.06.2020 18:32
- гость -

Поеду заправлюсь

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
21:36
Бывший парень убил модель, ее годовалого сына и подругу в Москве 0
21:10
Володин рассказал, кто придет к власти после Путина 1
20:53
В Алтайском крае судебного пристава подозревают во взятке 0
20:30
Роскомнадзор разблокирует Telegram 1
20:10
Сибиряк узнал об измене жены и прилюдно убил таксиста 0
19:58
НЛО засняли на видео в Японии 0
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 81 0
19:11
Военные 18 июня перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
18:53
Анна Попова оценила риски наступления второй волны коронавируса 2
18:28
Шукшина о Ефремове: "Лучше бы на месте невинно убиенного Сергея Захарова был" 6
18:08
Геном алтайского неандертальца оказался ближе всего к европейскому 0
17:56
Выяснилось, сколько российских медиков скончались из-за коронавируса 7
17:45
В Барнауле поставят часовню в память о погибших в ДТП детях 2
17:31
Летальность от коронавируса в Алтайском крае ниже, чем в России 6
17:18
Хлопок газа произошел на заправке в центре Бийска 3
17:06
Соцопрос: более половины жителей Алтайского края поддержат поправки в Конституцию 31
16:54
Автомобилистка сбила четырехлетнего ребенка в Барнауле 3
16:40
Алтайская школьница с гавайской гитарой уехала автостопом в Новосибирск и пропала 7
16:29
В правительстве опровергли сообщения об обсуждении повышенного налога на богатых 8
16:17
Парад Победы в Новосибирске пройдет без масок 0
16:06
АЗС будут закрываться. Что происходит с ценами на бензин в Алтайском крае 21
15:54
В Алтайском крае утвердили расписание ЕГЭ 1
15:43
Барнаулец Сергей Шубенков боится остаться без международных соревнований 10
15:30
Менее 8 тысяч. Новые случаи COVID-19 выявили в России 0
15:18
Колесо от "Газели" едва не убило женщину в Барнауле 5
15:03
Барнаульские чиновники отделались штрафами за хищение денег при благоустройстве города 26
14:57
Богатых россиян захотели обложить налогом 17
14:45
Жителям семи поселков Барнаула компенсируют расходы на холодную воду 0
14:33
Жители Алтайского края зажигают виртуальные "свечи памяти" 1
14:21
Карелин объяснил, почему не нужны "детальные обсуждения" поправок в Конституцию 58
14:09
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус 3
13:55
Парада Победы в Алтайском крае не будет. Теперь точно 22
13:42
Смертельная фотосессия. Турист из Новосибирска утонул в Катуни 1
13:30
Каждый второй автомобилист Алтайского края засыпал за рулем 3
13:16
Путин обратится к народу перед голосованием по поправкам в Конституцию 53
13:04
Перекормили. Три белки умерли в барнаульском зоопарке. Видео 21
12:52
Как выглядит противовирусный туннель, который установили в резиденции Путина 18
12:40
Два водителя пострадали в ночном ДТП под Барнаулом 1
12:27
Из-за вспышки COVID-19 в алтайской больнице пациенты вынуждены ездить в другой район 0
12:15
Ретроградный Меркурий 2020: что это такое и почему его боятся 4
12:03
Плановая помощь – в плане. Когда Диагностический центр заработает на полную мощность 0
11:50
Очередное землетрясение произошло в Горном Алтае 0
11:33
Два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае 1
11:29
Еще 68 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 37
11:19
Во все тяжкие. Житель Алтайского края создал нарколабораторию в гараже 12
11:06
Барнаульский зоопарк показал трапезу маленьких носух 1
10:54
В Бийске спасли 10 человек при пожаре в многоэтажке 2
10:43
Многоэтажки в России хотят оставить без мусоропроводов 43
10:31
Пятеро алтайских чиновников заразились коронавирусом 2
10:18
Иномарка сбила девятилетнего ребенка в Алтайском крае 2
10:06
Сушеные, замороженные и соленые. Как на Алтае развивают грибной бизнес 0
09:54
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве 0
09:42
Алтайский край вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции 26
09:30
Жителю США выставили счет на миллион долларов за лечение от COVID 17
09:16
Росгвардейцы нашли жителя Алтайского края после видеоролика с оружием 19
09:03
Без пыли и разводов. Как навести порядок после ремонта 0
08:51
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
08:40
Россиянин подал иск против указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию 49
08:28
Милее дружбы не найти. Коала и вомбат из австралийского парка стали "изо-приятелями" 0
08:14
День летнего солнцестояния в 2020 году: когда будет и что нельзя делать в этот день 9
08:02
Ближе к природе. В Барнауле строят жилье для любителей активного отдыха 0
07:50
Названы специи, которые помогут сделать вредную пищу полезнее 2
07:33
Около 3 млрд рублей потратят на подготовку Барнаула к предстоящей зиме 0
07:18
Кусочек моря на заднем дворе: удивительные песчаные бассейны 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.