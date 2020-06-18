В Алтайском крае поднялись оптовые и розничные цены на бензин. Причина – дефицит топлива на рынке нефтепродуктов. Дефицит настолько серьезный, что в скором времени в регионе начнут закрываться АЗС, рассказал amic.ru вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС Юрий Матвейко. О том, что происходит на рынке нефтепродуктов, читайте в нашем материале.

Цены побили исторический максимум

В среду, 17 июня, стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Это исторический рекорд: максимальное значение по этому показателю было достигнуто в 2018 году – тогда стоимость тонны бензина марки АИ-95 составила 56,3 тыс. рублей. С начала июня цена тонны АИ-95 выросла более чем на 9%.

По словам Юрия Матвейко, оптовые цены начали расти с середины апреля, и на данный момент рост составил почти 40%. А вот в рознице они начали подниматься с 1 июня, добавляет эксперт.

По данным Росстата на 8 июня, в Барнауле стоимость бензина марки АИ-92 составляла 40,10 рубля за литр, АИ-95 – 42,23 рубля, АИ-98 – 48,98, дизельное топливо – 46,64.

Виновата пандемия?

По словам Юрия Матвейко, основная причина роста цен на нефтепродукты – пандемия коронавируса, которая спровоцировала сокращение производства на нефтеперерабатывающих заводах.

"Когда началась история с пандемией, все думали, что это затянется минимум на полгода, а то и дольше. Произошло снижение спроса на нефтепродукты: самолеты перестали летать, города закрыли, машины перестали ездить. Из-за снижения спроса крупные НПЗ серьезно сократили объемы производства", – пояснил эксперт.

Страна начала выходить из режима самоизоляции раньше, чем предполагалось. Нефтеперерабатывающие заводы оказались к этому не готовы.

"Никто не думал, что через неполные три месяца в России снова начнут работать предприятия, люди выйдут из самоизоляции, а жизнь на дорогах вернется к прежнему режиму. Ситуация стабилизируется, потребление топлива почти вернулось к объемам и параметрам прошлого года. Заводы к этому не были готовы. Часть из них только выходит из ремонта, часть заводов только начали производство. Но увеличение объемов – это дело не одного дня. Поэтому сокращение производства привело к некоторой напряженности на рынке и толкнуло цены вверх", – рассказал Юрий Матвейко.

Еще одна причина роста цен в том, что в конце мая правительство России ввело запрет на ввоз нефтепродуктов в страну, добавил Матвейко. По его словам, на сегодняшний день ввезти бензин или дизельное топливо в Россию невозможно. Ранее импорт бензина в страну осуществляли в том числе Казахстан и Белоруссия. И если бы не запрет на импорт, положение было бы не таким напряженным. По мнению экспертов Российского топливного союза, это стратегическая ошибка регуляторов, в том числе и Минэнерго. В конце мая, в период снижения производства, нельзя было останавливать импорт нефтепродуктов.

Цены будут расти, АЗС – закрываться

В ближайшие три-четыре недели на рынке будет складываться крайне непростая ситуация, уверен Юрий Матвейко. За один день объемы топлива на прежний уровень не выйдут. Поэтому часть АЗС будут вынуждены поднять цены на бензин, так как оптовая стоимость в нефтяных компаниях уже превысила розничную. А часть из них просто закроется.

По словам собеседника, некоторые независимые сети работают в убыток уже с начала июня.

"Некоторым АЗС придется закрыться. Есть еще другой вариант: возможно, кто-то сможет купить продукт на бирже, но цена на него будет совершенно другой, не такая, как сейчас на заправочных станциях", – прогнозирует он.

Матвейко добавляет, что уже сейчас бензин и дизельное топливо невозможно купить оптом в Сибирском Федеральном округе из-за его отсутствия. Даже у таких основных поставщиков нефтепродуктов, как "Роснефть" и "Газпромнефть".

"Все нефтебазы нефтяных компаний отпускают топливо только для своих АЗС. Частному оператору купить топливо у них невозможно. Запасы частных АЗС не безграничны и в ближайшее время они начнут заканчиваться, а АЗС – закрываться", – подвел итог эксперт.

Отметим, что Алтайский край закупает топливо у Омского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов. С остальных – просто невыгодно из-за железнодорожных тарифов.