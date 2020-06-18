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Барнаулец Сергей Шубенков боится остаться без международных соревнований

, ИА "Амител"
Легкоатлет подписал открытое письмо в адрес руководителей отечественного спорта
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Титулованные легкоатлеты Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова написали открытое письмо в адрес руководителей российского спорта. В нем спортсмены высказали опасения по поводу их дальнейшей карьеры и возможности остаться без международных соревнований.

Дело в том, что до 1 июля Российская федерация легкой атлетики должна заплатить 5 миллионов долларов за допинговые махинации. В противном случае штраф увеличится вдвое, а российские легкоатлеты не смогут выступать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Сейчас денег на выплату нет.

В связи с этим российские звезды не понимают, что их ждет после 1 июля.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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