Барнаулец Сергей Шубенков боится остаться без международных соревнований

Титулованные легкоатлеты Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова написали открытое письмо в адрес руководителей российского спорта. В нем спортсмены высказали опасения по поводу их дальнейшей карьеры и возможности остаться без международных соревнований.

Дело в том, что до 1 июля Российская федерация легкой атлетики должна заплатить 5 миллионов долларов за допинговые махинации. В противном случае штраф увеличится вдвое, а российские легкоатлеты не смогут выступать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Сейчас денег на выплату нет.

В связи с этим российские звезды не понимают, что их ждет после 1 июля.