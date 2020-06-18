Жителям семи поселков Барнаула компенсируют расходы на холодную воду

Жители семи пригородных поселков Барнаула получат компенсацию на оплату ЖКУ по холодному водоснабжению и водоотведению, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что с 1 июля до 31 декабря нынешнего года в поселках Центральный, Лебяжье, Бельмесево, Ягодное, Черницк, Мохнатушка и Новомихайловка вырастут тарифы на питьевую воду, однако у жителей этих населенных пунктов будет право на компенсацию расходов на оплату тарифов за счет средств городского бюджета.

Так, с июля в комитете по социальной поддержке населения у горожан начнут принимать документы на компенсацию, а компенсировать разницу начнут уже в августе. Оформить выплату можно несколькими способами.

1. Обратиться с 1 июля в комитет по социальной поддержке населения по адресу: ул. Никитина, 59а, каб. № 1, с понедельника по четверг, с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48. Кроме того, обратиться можно и в Многофункциональный центр Алтайского края.

2. Оставить заявку на предоставление услуги на портале "Электронный Барнаул".

3. Также в поселках Центральный и Новомихайловка планируется проведение выездных приемов граждан по вопросам предоставления денежной компенсации в течение июля 2020 года.

Список необходимых для получения компенсации документов опубликован на сайте Барнаула.