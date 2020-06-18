Барнаульские чиновники отделались штрафами за хищение денег при благоустройстве города

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении уже бывших директора МУП "Горзеленхоз" Сергея Гончарова и главного инженера Евгения Резанцева. В зависимости от роли в преступной схеме их признали виновными в получении взятки, посредничестве во взяточничестве, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий.

Следователи установили, что Гончаров при посредничестве Резанцева брал у индивидуальных предпринимателей и коммерческих структур деньги за возможность без проведения необходимых конкурсных процедур получать заказы на выполнение работ по благоустройству города. Общая сумма полученных взяток за 2017-2018 годы превысила 1 млн рублей.

Кроме того, Гончаров украл более полумиллиона рублей, принадлежащих одной из фирм, под видом сделок по аренде помещений для хозяйственных нужд.

Экс-директора оштрафовали на 3 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Резанцев заплатит 2 млн рублей и четыре года не сможет заниматься административно-хозяйственным руководством.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.