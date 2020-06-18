Барнаульские чиновники отделались штрафами за хищение денег при благоустройстве города

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении уже бывших директора МУП "Горзеленхоз" Сергея Гончарова и главного инженера Евгения Резанцева. В зависимости от роли в преступной схеме их признали виновными в получении взятки, посредничестве во взяточничестве, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий.
Следователи установили, что Гончаров при посредничестве Резанцева брал у индивидуальных предпринимателей и коммерческих структур деньги за возможность без проведения необходимых конкурсных процедур получать заказы на выполнение работ по благоустройству города. Общая сумма полученных взяток за 2017-2018 годы превысила 1 млн рублей.
Кроме того, Гончаров украл более полумиллиона рублей, принадлежащих одной из фирм, под видом сделок по аренде помещений для хозяйственных нужд.
Экс-директора оштрафовали на 3 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Резанцев заплатит 2 млн рублей и четыре года не сможет заниматься административно-хозяйственным руководством.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Комментарии
слишком мягкое наказание
ну как так-то, что это за правосудие такое? где же они не будут деньги брать, заведомо зная что отделаются штрафами
Ну штрафы-то за что?
Бесчеловечный суд !!!
Пацаны к успеху шли
Хочешь много воровать, стань чиновником или депутатом и двери в хранилище бюджетных денег тебе будут открыты! И эта власть требует к себе уважения...!?
а чего вы удивляетесь, гонщику Руденко, который угробил троих человек в Барнауле, смягчили приговор....а тут вообще мелочи
гость
а чего вы удивляетесь, гонщику Руденко, который угробил троих человек в Барнауле, смягчили приговор....а тут вообще мелочи
ага, посмотрим, какой штраф теперь выпишут Ефремову
При Петре за воровство - руки рубили. При Сталине - стреляли. При Владимире - штраф. Ляпота...
18.06.2020 15:18
гость
Да что вы, ему вообще все простить надо, он же страдает...
Да, у Ефремова очень страдальческое лицо, бедный.....
прикольно
Выборочное судилище
И целых четыре года он не сможет заниматься административно-хозяйственным руководством?!?!Изверги...
Сигнал к действию-можно смело хитить!!!
Суд Центрального района шутит?
Троллят население края перед голосованием
Население троллят перед голосованием
Общая сумма полученных взяток за 2017-2018 годы превысила 1 млн рублей.
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За ржавое ружье и велосипед краденый за 5 тысяч могут на 2 года посадить, за миллион не садят.
чем больше воруешь тем меньше получаешь
18.06.2020 15:46
- гость -
"Это нога у того,у кого надо нога!"
Сядут если в определенный срок не выплатят.