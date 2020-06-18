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Геном алтайского неандертальца оказался ближе всего к европейскому

, ИА "Амител"
Ученые секвестировали ДНК по останкам из Чагырской пещеры
Чагырская пещера / Фото: archaeology.nsc.ru

Чагырская пещера / Фото: archaeology.nsc.ru

Международная группа ученых из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка смогла секвестировать полный геном неандертальца по останкам из Чагырской пещеры, сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Изучив ДНК неандертальца, обитавшего 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае, исследователи пришли к неожиданным выводам. Выяснилось, что геном "чагырских" обитателей намного ближе к европейским неандертальцам, чем к "денисовцам", которые обитали всего в 100 километрах от своих соседей по Алтаю.

По оценкам экспертов, эти неандертальцы мигрировали из европейской части материка около 80 тысяч лет назад и держались небольшой обособленной группой, что и позволило им сильно не смешаться с "денисовцами", которые существовали с ними в одно время.

Хотя контакты, безусловно, были. Так, сравнительный анализ ДНК девочки-гибрида из Денисовой пещеры показал, что отец ребенка был денисовцем, а мать – неандерталкой. Дополнительные исследования показали, что ее материнская линия идет как раз от "чагырских" неандертальцев.

Секвестирование позволило понять, откуда они мигрировали, рассказала руководитель археологических раскопок в Чагырской пещере, профессор РАН, доктор исторических наук Ксения Колобова.

"Проведенные генетические исследования подтвердили наши археологические данные о том, что "чагырские" неандертальцы пришли из Центральной, Восточной Европы и Кавказа и принесли с собой специфическую микокскую традицию изготовления каменных орудий, – уточнила Колобова. – Наиболее близкородственные чагырским неандертальцы происходят из Мезмайской пещеры на Кавказе, в которой также нашли микокские каменные орудия".

По ее словам, морфология костей наталкивала ученых на предположения, что останки в Чагырской пещере близки к европейским неандертальцам. Но секвестирование развеяло все сомнения. Чтобы исключить ошибку, каждый участок генома прочли на 27 раз.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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