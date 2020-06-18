НЛО засняли на видео в Японии

В японском городе Сэндай жители заметили в небе странный объект в виде белого шара и засняли его на видео, сообщил телеканал NHK.

Местные жители увидели неопознанный летающий объект рано утром 17 июня и сразу же начали звонить в полицию. Однако точный ответ о происходящем в ведомстве не дали. Полицейские подняли в воздух вертолет и выяснили, что НЛО находился на высоте полтора километра и оборудован пропеллерами.

Объект похож на метеорологический зонд, однако, как отмечается, такое оборудование не может висеть в воздухе на одном месте на протяжении столь длительного времени, особенно при ветре. Происхождение загадочного объекта до сих пор выяснить не удалось.

В минтрансе и метеорологическом управлении заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему. Разрешения на полет также у властей никто не получал. Полиция продолжает расследование.