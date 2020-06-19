Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Материал опубликовал американский журнал The National Interest.

Глава государства вступил в заочный спор с рядом европейских политиков, которые хотели бы "замести Мюнхенский сговор под ковер" и пересмотреть роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

Путин подчеркнул, что не стоит считать причиной начала войны пакт о ненападении между СССР и Германией, подписанный 23 августа 1939 года. К началу военных действий также привело и Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия должна была передать Германии часть своих территорий.

Также причиной начала Второй мировой президент назвал и несправедливое отношение к Германии после окончания Первой мировой войны. По мнению Путина, Версальский мир 1919 года стал "национальным унижением" немцев и вызвал рост радикализма.

По мнению российского лидера, ответственность за начало войны несут все мировые лидеры тех времен. Путин отметил, что наибольший вклад в победу внес именно Советский Союз, Россия будет и впредь отстаивать историческую правду.