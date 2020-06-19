Это свершилось! 18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой России объявил о разблокировке Telegram. Ведомство отметило, что готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

В начале июня основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер в России блокировали под предлогом борьбы с терроризмом. Но более чем за два года компания научилась сама бороться с экстремизмом, не жертвуя при этом приватностью пользователей. С этим согласились в Роскомнадзоре, что и привело к разблокировке приложения.

Однако соцсети этого заполонили шутки, что особо ничего и не изменилось. Многие продолжили пользоваться Telegram как и раньше.

Говорят, что телеграм разблокировали после того, как Маск написал: " у меня был секс с Эмбер Херд и Карой Делевинь, смотри видео в моем закрытом телеграм-канале" — Vasya (@withVasya) June 18, 2020

роскомнадзор: блокирует телеграм

телеграм: не блокируется

роскомнадзор: pic.twitter.com/1lXGpLQACj — bad enough (@olestu) June 18, 2020

Целых два года запрещённый мессенджер "Телеграмм" (орфография и пунктуация надзорного органа) был недоступен за неприступной стеной РКН. pic.twitter.com/xkT5JeGF3g — NextGen Max Z (@shaikhulud) June 18, 2020

Жду стикеры от Роскомнадзора в Телеграмм — Dmitriy Ödinson (@Dmitriy_Odinson) June 18, 2020

Телеграмм блокировали блокировали да не выблокировали https://t.co/wuiv6Hs32x — follyflly (@follyflly) June 18, 2020

помните пускали самолётики из окна? ПОМОГЛО! — саня lobovikova (@_perlmutter) June 18, 2020

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