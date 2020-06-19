"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!". Первые серии выйдут уже в 2020 году, пишет РИА "Новости".

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", – рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

По ее словам, барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля выглядят очень актуально и понравятся зрителям.