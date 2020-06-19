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В обновленном мультфильме "Ну, погоди!" появятся три новых героя

, ИА "Амител"
Создатели мультика объяснили, зачем нужны новые персонажи
Фото: 'Союзмультфильм'

Фото: "Союзмультфильм"

"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!". Первые серии выйдут уже в 2020 году, пишет РИА "Новости"

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", – рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

По ее словам, барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля выглядят очень актуально и понравятся зрителям. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.06.2020 13:18
- гость -

Ни чего святого у этих тварей не осталось.
Скоро будем выяснять, кто из них относится к ЛГБТ

19.06.2020 13:24
- гость -

Причём тут святое? Мультик какое отношение к святости имеет? Что то в с куда-то не туда занесло

19.06.2020 13:31
- гость -

Святое - для меня ни как не связано с бородатыми сектантами ,если вы об этом

19.06.2020 13:35
- гость -

А в мультике будут сектанты? Откуда информация? Можно ссылочку?

19.06.2020 13:35
- гость -

А каких тварей вы имели ввиду?

19.06.2020 13:38
- гость -

Просто новую идею подать с нуля гораздо сложнее. А взять болванку и продолжить проще всего.

19.06.2020 13:52
- гость -

Вообще - то мультфильм "ну погоди" изначально не был новой идеей. Это калька с "том и джерри"

19.06.2020 14:10
Митенька ржевский

Я так и думал... и тут женщина, негр и гей в звериных обличьях...

19.06.2020 14:22
- гость -

Кто женщина - понятно, а негрии гей кто?

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