"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!". Первые серии выйдут уже в 2020 году, пишет РИА "Новости".
"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", – рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.
По ее словам, барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля выглядят очень актуально и понравятся зрителям.
Комментарии
Ни чего святого у этих тварей не осталось.
Скоро будем выяснять, кто из них относится к ЛГБТ
Причём тут святое? Мультик какое отношение к святости имеет? Что то в с куда-то не туда занесло
Святое - для меня ни как не связано с бородатыми сектантами ,если вы об этом
А в мультике будут сектанты? Откуда информация? Можно ссылочку?
А каких тварей вы имели ввиду?
Просто новую идею подать с нуля гораздо сложнее. А взять болванку и продолжить проще всего.
Вообще - то мультфильм "ну погоди" изначально не был новой идеей. Это калька с "том и джерри"
Я так и думал... и тут женщина, негр и гей в звериных обличьях...
Кто женщина - понятно, а негрии гей кто?