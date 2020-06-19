Барнаульцы рассказали о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию

Жители Алтайского края рассказывают о том, что работодатели принуждают их к голосованию по поправкам в Конституцию. На это пожаловались сотрудники сразу нескольких предприятий.
По словам работников Барнаульского завода резиновых технических изделий и рыбоперерабатывающего предприятия "ДИАФ", их заставили принести на работу паспорта для участия в голосовании. Работники "Жилищной инициативы" на "Карте нарушений" рассказали о том, что им выдали бюллетени и заставили голосовать под страхом увольнения. Сотрудникам "Ашана" и "Ротора" сказали написать заявления на участие.
"Тайга. Инфо" обратилась за комментариями к руководителям предприятий. Представители фирм заявили, что никого ни к чему не принуждали и первый раз об этом слышат.
Напомним, что никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению (ч. 8. ст. 2 Закона "О поправке к Конституции Российской Федерации").
Комментарии
Неужели они скажут что, да оказывали давление.
Не было не было и вот опять....
Можно через "Госуслуги" выбрать участок подальше от места работы.
Выбор можно делать только один раз.
А что они еще могли сказать? Вот так и набирает большинство ЕР.
...кто бы сомневался...
Заставляют))) типо у этих оленей есть своя позиция в этом плане. Обсмотрелись роликов собчак да новального. А сами и понятия и не имеют что такое конституция. Стадо баранов
Антон, не позорьтесь, голосование - дело добровольное.
и? что даст эта карта нарушений то?
Антошка, а ты что имеешь, кроме отсутствия мозгов и совести?
19.06.2020 14:17
Антон
Да хоть кого обсмотрелись или не обсмотрелись! Твое-то какое собачье дело, одиннадцатирублевый? Люди имеют право голосовать так, как считают сами нужным, а не так, как твоим хозяевам хочется!
19.06.2020 14:25
- гость -
Антошка, а ты что имеешь, кроме отсутствия мозгов и совести?
Как что, вот умеет комментарии писать
Поправьте заголовок. "Барнаульцы рассказали о принуждении к голосованию по обнулению президентских сроков Путина"
Расскажите, пожалуйста,не зависимому от работодателя человеку,как можно "водить рукой" человека в кабинке для голосования? Или с вас требуют фотовидео отчёт?
И у вас нет возможности зафиксировать это требование?
Антон разъясните нам пожалуйста, нам непонятно, а почему обязательно нужно единым пакетом, а не по пунктам. В народе есть мнение, что все это затеяно всего лишь ради одно пункта, чтобы люди были лишены возможности проголосовать против этого пункта. Своеобразная маскировка.
Или с вас требуют фотовидео отчёт?
И у вас нет возможности зафиксировать это требование?
Требуют видеофиксацию как проголосовал или скан с госуслуг
Это намек на администрацию, нет? Зачем директору завода принуждать голосовать за ?
Опять либерасты завопили!Никто вас не заставляет голосовать,сидите и нойте,как все плохо.Всегда так было,приносишь паспорт на работу и голосуешь,а если паспорт забыл,то не голосуешь.Конкретно пишите,что вам не нравится?Что брак это союз мужчины и женщины,а вас пи...ров?Что закон своей страны будет выше европейских?Что нельзя отдавать свои территории?Что чиновникам во власти запрещено двойное гражданство и имущество за рубежом?Да много чего еще!!!
Елена вам сегодня в пятницу наверное зарплату выдали?!
Требуют видеофиксацию
Так вот это требование нельзя зафиксировать? Сейчас у всех телефоны и диктофоны...
19.06.2020 14:41
Елена
Вы глупая? Обнуленный не нравится. Вся остальная пурга уже прописана в ФЗ или может быть там прописана.
гостю 14.38 Не голосовать "за", а обеспечить явку- рекомендации собственникам предприятий и организаций
1. Барнаульский завод резиновых технических изделий
2. Предприятие "ДИАФ"
3. "Жилищная инициатива"
4. "Ашан"
5 "Ротор"
И это только те,кто пожаловался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По-моему ,уже была публикация на эту тему?
Никто вас не заставляет голосовать
нуну. если бы вас заставили вы бы сейчас по другому говорили
Пенсионный возраст они подняли не спрашивая мнения народа, а тут вдруг вспомнили?
Ну как по мне проголосовать тем кого заставляют теперь просто необходимо.
Единственное , что конечно против.
Тогда и ваших заставителей вышестоящие раком ставить будут.
По-другому увы ни как
19.06.2020 14:44
Выше говорят что требуют показать результат за что проголосовал, это другое не желе явка.
Так вот это требование нельзя зафиксировать?
и куда я их дену? а меня денут- пинком под зад, я старая больная женщина, за муж поздно, сдохнуть рано
Такая же фигня была в Барнаулкапстрое, когда работала Зина. Они говорили что проголосовать обязательно надо, и надо за ЕР. А потом рассказывали что мы при таком строе получаем одни плюшки а при остальных все будет беда. Но фиксации результата никто не предоставлял.
подделайте скан если требуют. нельзя пускать старого маразматика на 5 срок, он уже со всеми странами рассорился, две войны ведет, он нас совсем изведет.
В чем проблема? заставляют, проголосуйте против и все.
19.06.2020 14:29
Гость
В госучреждениях организуют избирательные участки, привозят урну и заставляют работников и членов их семей голосовать!!! Для жуликов и воров и главвора главное загнать людей на голосование, результаты уже известны, а за фальсификации наказаний нет!