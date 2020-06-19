Барнаульцы рассказали о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию

Жители Алтайского края рассказывают о том, что работодатели принуждают их к голосованию по поправкам в Конституцию. На это пожаловались сотрудники сразу нескольких предприятий.

По словам работников Барнаульского завода резиновых технических изделий и рыбоперерабатывающего предприятия "ДИАФ", их заставили принести на работу паспорта для участия в голосовании. Работники "Жилищной инициативы" на "Карте нарушений" рассказали о том, что им выдали бюллетени и заставили голосовать под страхом увольнения. Сотрудникам "Ашана" и "Ротора" сказали написать заявления на участие.

"Тайга. Инфо" обратилась за комментариями к руководителям предприятий. Представители фирм заявили, что никого ни к чему не принуждали и первый раз об этом слышат.

Напомним, что никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению (ч. 8. ст. 2 Закона "О поправке к Конституции Российской Федерации").