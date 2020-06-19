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Барнаульцы рассказали о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
На "Карте нарушений" люди жалуются на давление со стороны работодателей
Фото: zanmsk.ru

Фото: zanmsk.ru

Жители Алтайского края рассказывают о том, что работодатели принуждают их к голосованию по поправкам в Конституцию. На это пожаловались сотрудники сразу нескольких предприятий.

По словам работников Барнаульского завода резиновых технических изделий и рыбоперерабатывающего предприятия "ДИАФ", их заставили принести на работу паспорта для участия в голосовании. Работники "Жилищной инициативы" на "Карте нарушений" рассказали о том, что им выдали бюллетени и заставили голосовать под страхом увольнения. Сотрудникам "Ашана" и "Ротора" сказали написать заявления на участие. 

"Тайга. Инфо" обратилась за комментариями к руководителям предприятий. Представители фирм заявили, что никого ни к чему не принуждали и первый раз об этом слышат. 

Напомним, что никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению (ч. 8. ст. 2 Закона "О поправке к Конституции Российской Федерации").

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.06.2020 14:10
читатель

Неужели они скажут что, да оказывали давление.

19.06.2020 14:11
- гость -

Не было не было и вот опять....

19.06.2020 14:12
- гость -

Можно через "Госуслуги" выбрать участок подальше от места работы.
Выбор можно делать только один раз.

19.06.2020 14:14
- гость -

А что они еще могли сказать? Вот так и набирает большинство ЕР.

19.06.2020 14:16
kuraltay-khan

...кто бы сомневался...

19.06.2020 14:17
Антон

Заставляют))) типо у этих оленей есть своя позиция в этом плане. Обсмотрелись роликов собчак да новального. А сами и понятия и не имеют что такое конституция. Стадо баранов

19.06.2020 14:22
Гость

Антон, не позорьтесь, голосование - дело добровольное.

19.06.2020 14:22
- гость -

и? что даст эта карта нарушений то?

19.06.2020 14:25
- гость -

Антошка, а ты что имеешь, кроме отсутствия мозгов и совести?

19.06.2020 14:27
- гость -



19.06.2020 14:17
Антон

Да хоть кого обсмотрелись или не обсмотрелись! Твое-то какое собачье дело, одиннадцатирублевый? Люди имеют право голосовать так, как считают сами нужным, а не так, как твоим хозяевам хочется!

19.06.2020 14:28
Как то так

19.06.2020 14:25
- гость -
Антошка, а ты что имеешь, кроме отсутствия мозгов и совести?

Как что, вот умеет комментарии писать

19.06.2020 14:28
АБОРИГЕН

Поправьте заголовок. "Барнаульцы рассказали о принуждении к голосованию по обнулению президентских сроков Путина"

19.06.2020 14:29
Гость

Расскажите, пожалуйста,не зависимому от работодателя человеку,как можно "водить рукой" человека в кабинке для голосования? Или с вас требуют фотовидео отчёт?
И у вас нет возможности зафиксировать это требование?



19.06.2020 14:29
Kertis

Антон разъясните нам пожалуйста, нам непонятно, а почему обязательно нужно единым пакетом, а не по пунктам. В народе есть мнение, что все это затеяно всего лишь ради одно пункта, чтобы люди были лишены возможности проголосовать против этого пункта. Своеобразная маскировка.

19.06.2020 14:32
- гость -

Или с вас требуют фотовидео отчёт?
И у вас нет возможности зафиксировать это требование?

Требуют видеофиксацию как проголосовал или скан с госуслуг

19.06.2020 14:38
- гость -

Это намек на администрацию, нет? Зачем директору завода принуждать голосовать за ?

19.06.2020 14:41
Елена

Опять либерасты завопили!Никто вас не заставляет голосовать,сидите и нойте,как все плохо.Всегда так было,приносишь паспорт на работу и голосуешь,а если паспорт забыл,то не голосуешь.Конкретно пишите,что вам не нравится?Что брак это союз мужчины и женщины,а вас пи...ров?Что закон своей страны будет выше европейских?Что нельзя отдавать свои территории?Что чиновникам во власти запрещено двойное гражданство и имущество за рубежом?Да много чего еще!!!

19.06.2020 14:43
- гость -

Елена вам сегодня в пятницу наверное зарплату выдали?!

19.06.2020 14:43
Гость

Требуют видеофиксацию
Так вот это требование нельзя зафиксировать? Сейчас у всех телефоны и диктофоны...

19.06.2020 14:44
- гость -


19.06.2020 14:41
Елена

Вы глупая? Обнуленный не нравится. Вся остальная пурга уже прописана в ФЗ или может быть там прописана.

19.06.2020 14:44
гость

гостю 14.38 Не голосовать "за", а обеспечить явку- рекомендации собственникам предприятий и организаций

19.06.2020 14:45
- гость -

1. Барнаульский завод резиновых технических изделий
2. Предприятие "ДИАФ"
3. "Жилищная инициатива"
4. "Ашан"
5 "Ротор"

И это только те,кто пожаловался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По-моему ,уже была публикация на эту тему?

19.06.2020 14:49
- гость -

Никто вас не заставляет голосовать
нуну. если бы вас заставили вы бы сейчас по другому говорили

19.06.2020 14:53
- гость -

Пенсионный возраст они подняли не спрашивая мнения народа, а тут вдруг вспомнили?

19.06.2020 14:56
- гость -

Ну как по мне проголосовать тем кого заставляют теперь просто необходимо.
Единственное , что конечно против.
Тогда и ваших заставителей вышестоящие раком ставить будут.
По-другому увы ни как

19.06.2020 14:59
- гость -

19.06.2020 14:44
Выше говорят что требуют показать результат за что проголосовал, это другое не желе явка.

19.06.2020 15:00
- гость -

Так вот это требование нельзя зафиксировать?
и куда я их дену? а меня денут- пинком под зад, я старая больная женщина, за муж поздно, сдохнуть рано

19.06.2020 15:01
- гость -

Такая же фигня была в Барнаулкапстрое, когда работала Зина. Они говорили что проголосовать обязательно надо, и надо за ЕР. А потом рассказывали что мы при таком строе получаем одни плюшки а при остальных все будет беда. Но фиксации результата никто не предоставлял.

19.06.2020 15:05
Fkt

подделайте скан если требуют. нельзя пускать старого маразматика на 5 срок, он уже со всеми странами рассорился, две войны ведет, он нас совсем изведет.

19.06.2020 15:06
- гость -

В чем проблема? заставляют, проголосуйте против и все.

19.06.2020 15:06
- гость -


19.06.2020 14:29
Гость
В госучреждениях организуют избирательные участки, привозят урну и заставляют работников и членов их семей голосовать!!! Для жуликов и воров и главвора главное загнать людей на голосование, результаты уже известны, а за фальсификации наказаний нет!

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