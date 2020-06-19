Жителя Алтайского края осудят за нападение на фельдшера скорой помощи

В Тюменцевском районе мужчина попытался задушить фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в мае этого года. Местный житель вызвал скорую из-за плохого самочувствия. По приезде бригада врачей установила, что он пьян.

Во время обследования и оказания первой помощи мужчина ударил фельдшера в лицо, от чего женщина упала на пол. После этого злоумышленник начал душить ее, угрожая убийством.

Расследование завершилось. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту угрозы убийством. Теперь мужчине грозит до двух лет реального лишения свободы. Дело направили в суд.