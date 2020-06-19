В Барнауле починили детскую площадку, испорченную любителями выпить во дворе

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Поврежденные элементы детской площадки на территории Сиреневого бульвара были восстановлены, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Ранее во время проверки санитарного состояния управление коммунального хозяйства на Сиреневом бульваре обнаружила различные повреждения детских игровых элементов. На площадке покосились навесы, основание песочницы было полностью разрушено, а скамейки испорчены. Кроме того, вся территория была загажена участниками вечерних посиделок.

Общественники и управляющая компания "Квартал" убрали мусор, восстановили песочницу, укрепили наклонивший навес и сейчас планируют покрасить конструкции.

Напомним, что детский городок на Сиреневом бульваре появился в 2015 году – тогда предприниматели и депутаты сделали подарок маленьким жителям и на свои деньги построили детскую площадку.