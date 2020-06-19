Бывшего заместителя главы МВД Алтайского края осудили за взятку

Экс-заместитель начальника главка МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупно размере, сообщает "ТОЛК" со ссылкой на Октябрьский районный суд Барнаула.

С апреля по август 2018 года подозреваемый под видом передачи денег другому руководителю взял у сотрудника 2,5 миллиона рублей, которые потом потратил по своему усмотрению. Факт взяточничества раскрыли сотрудники ФСБ в декабре 2019 года, а в январе 2020-го следователи возбудили уголовное дело.

Бывший полицейский получил три года лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года.

Павел Татарников работал заместителем начальника главка краевого МВД с 2015 года и большую часть времени являлся заместителем бывшего руководителя Олега Торубарова.