Дожди, туманы и заморозки. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. В некоторых районах на выходных температура может опуститься до -1 градуса.

В субботу, 20 июня, в крае температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, а днем поднимется до +14...+19 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку и югу местами умеренные, в предгорьях местами сильные ливневые дожди, грозы, град.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В ночь на 21 июня ожидаются заморозки на почве до -1 градуса, а днем воздух прогреется до +18...+23°С. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами по западу порывы до 17 м/с.