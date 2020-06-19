Войну спровоцировал Запад. О чем написал Путин в своей статье про Вторую мировую?

Владимир Путин написал большую статью, посвященную событиям накануне Второй мировой войны. Материал 18 июня опубликовали в журнале The National Interest, а на русском языке полный текст можно прочитать на сайте Кремля. Президент рассказал, что именно привело к кровопролитным сражениям и как миру нужно жить сегодня, чтобы история не повторилась.

Если вы еще со школьной скамьи привыкли читать краткие пересказы, рассказываем, кто, по мнению Путина, спровоцировал войну, зачем на Западе стараются приуменьшить заслуги советского народа и какие уроки могут помочь мировому сообществу сегодня.

Зачем Путин написал статью?

Во введении президент сказал, что его глубоко задевает, что сегодня Россию пытаются обвинить в переписывании истории. В ответ он объяснил, что хочет лишь того, чтобы мир помнил о том "глубоком следе", который война оставила в каждой российской семье. Вспомнил он и свою собственную историю.

"Для моих родителей война – это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушел добровольцем защищать родной город – поступил так же, как и миллионы советских граждан", – пишет Путин.

Он также отметил, что крайне важно, чтобы дети, внуки и правнуки понимали, через какие испытания и муки пришлось пройти их предкам. Вспомнил президент и о героизме тех людей, которые сегодня сражаются с пандемией в "красной зоне". Путин уверен, что в случае новой угрозы россияне и сейчас будут исполнять свой долг, не жалея себя. На этом, по его мнению, держится суверенитет нашей страны.

Полномасштабную войну спровоцировали западные страны

Основная мысль статьи: глубинные причины трагедии кроются в Версальском договоре, который страны-победительницы приняли по итогам Первой мировой войны. По словам Путина, возложенные на Германию огромные репарации фактически были "ограблением" всей страны и стали "символом глубокой несправедливости" для немецкого народа. На этом чувстве унижения умело сыграли фашисты, что позволило им прийти к власти. По мнению президента, западные страны тоже во многом этому поспособствовали: прежде всего, Великобритания и США.

"Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе", – объяснил Путин.

Отметил он и Сталина, который, в отличие от многих европейских руководителей того времени, "не запятнал себя личной встречей с Гитлером".

Раздел Чехословакии стал последней каплей

Кроме того, по итогам Версальского договора границы европейских стран были определены "произвольно", пишет Путин. По его словам, это сразу же вызвало территориальные споры на местах, которые превратились в мины замедленного действия.

Точкой невозврата для новой войны президент России называет "Мюнхенский сговор". Тогда Германия и Польша, действуя заодно, произвели "жестокий и циничный" раздел Чехословакии. Британия и Франция предпочли отказаться от своих гарантий новому государству и оставили его на растерзание, поддержав договор.

СССР стал единственным государством, которое вступилось за Чехословакию. В этом Путин видит западную "политику умиротворения": Британия и Франция намеренно старались направить стремления фашистов на Восток и столкнуть их лбами с нашей страной. При этом сами ведущие европейские державы, по его мнению, надеялись, что их при этом война обойдет стороной.

Победа – достижение советского народа

Президент призвал мировое сообщество помнить о том, какую цену заплатил Советский Союз за Великую Победу и не принижать этих заслуг.

"Почти 27 миллионов советских граждан погибли на фронтах, в немецком плену, умерли от голода и бомбежек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания – одного из 127, а США – одного из 320 человек", – отметил Путин.

По его словам, на долю СССР пришлось около 75% всех военных усилий фашистов: Красная армия за время войны "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 – германские.

Кроме того, президент впервые озвучил официальное число советских людей, которые погибли под Ржевом. В ходе боев за Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 342 888 человек.

Он привел цитаты западных лидеров того времени, которые открыто признавали, что именно Советскому Союзу принадлежит главная заслуга в победе над фашизмом.

Запад должен рассекретить свои архивы

Также Путин напомнил, что СССР еще в 1989 году открыл доступ к секретным протоколам к пакту Молотова – Риббентропа. Они показал, что советское руководство пыталось тем самым выиграть время на подготовку, понимая, что его хотят оставить с Германией один на один.

Кроме того, президент отметил, что архивных документов, которые бы говорили о планах СССР превентивно напасть на Германию, не существует.

А вот западные страны, по его словам, открывать свои архивы не спешат. Например, Путин вспомнил о тайных переговорах между Британией и Германией, которые до сих пор не рассекречены. Он призвал скорее открыть эти архивы, чтобы мировое сообщество могло восстанавливать историю быстрее.

Победить фашистов помог крепкий союз

Союз СССР, США и Великобритании помог получить неоспоримое преимущество над Третьим Рейхом. По словам Путина, лидеры Большой тройки четко понимали, что объединение промышленных, ресурсных и военных потенциалов СССР, США, Великобритании поможет победить фашистов.

"К победе вели усилия всех стран и народов, которые боролись с общим врагом. Британская армия защитила свою родину от вторжения, воевала с нацистами и их сателлитами на Средиземном море, в Северной Африке. Американские и британские войска освобождали Италию, открывали Второй фронт. США нанесли мощные, сокрушительные удары агрессору на Тихом океане. Мы помним колоссальные жертвы китайского народа и его огромную роль в разгроме японских милитаристов. Не забудем бойцов "Сражающейся Франции", которые не признали позорную капитуляцию и продолжали борьбу с нацистами", – подчеркивает Путин.

Напомнил он и о материальной помощи союзников: около семи процентов от общих объемов военного производства СССР получил от дружественных стран.

Работать сообща нужно и сегодня

Кроме того, Путин отметил, что неоднократные конференции стран-союзников во многом заложили новый миропорядок. Благодаря этим правилам вот уже 75 лет в мире не было новой глобальной войны. И пересмотр истории, по мнению президента, может нарушить это равновесие.

Сегодня мировые ядерные державы должны, как и в 1945 году, обсуждать будущее вместе и работать сообща. Он предложил провести встречу пяти ядерных государств, которые являются постоянными членами Совбеза ООН. По мнению Путина, нынешняя обстановка требует совместного обсуждения террористической угрозы, контроля за вооружением и кризиса из-за пандемии коронавируса.

Закончил президент свою статью тем, что взаимное доверие поможет мировым державам совместно решать сложные вопросы и сохранить мир на планете.