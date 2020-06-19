"Очень хорошие деньги". В Бийске под застройку отдадут четыре гектара леса

В Бийске под застройку отдадут четыре гектара земли с вековыми соснами, сообщает "Бийский рабочий".

Городская администрация в лице отдела архитектуры предложила перевести участок рядом с Покровской церковью из подзоны рекреационного назначения в площадь жилой застройки. Общий размер территории – почти четыре гектара.

Как пояснили в мэрии, это позволит позднее поделить землю на участки и продать их под индивидуальную застройку. Причем вероятную прибыль от этого действа не указали, просто назвав их "очень хорошими деньгами".

Сам лес облюбовали местные жители – сосновый бор часто используют для прогулок. При этом он никак не защищен, поскольку не относится ни к особо охраняемым территориям, ни к городским лесам.

В итоге обсуждение в городской думе обернулось жаркой полемикой, которая затронула почти все политические фракции. Не у дел остались только коммунисты – они без вопросов согласились с поправками и не участвовали в обсуждении.

Причем споры разгорелись даже внутри партий. Единоросс Марина Сереева, защищавшая лес, не найдя поддержки однопартийцев даже покинула здание думы. В итоге предложение приняли общим числом голосов и в скором времени столетние деревья могут пойти под пилу.