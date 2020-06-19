Против главы района Алтайского края завели административное дело из-за ям на дорогах

Прокуратура возбудила административное дело против главы Немецкого национального района за плохое состояние дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В июне прокуроры вместе с сотрудниками ГИБДД проверили состояние дорожного полотна в границах села Кусак. Во время осмотра местности правоохранители обнаружили, что на дорогах очень много выбоин и неровностей, а на некоторых участках асфальт и вовсе отсутствует.

Особенную озабоченность у инспекторов вызвало состояние полотна на улице Энгельса – там в асфальте имеется несколько трехметровых ям глубиной до 10 сантиметров, а езда по таким дорогам несет реальную грозу для автомобилистов.

Прокуратура внесла представление властям района об устранении найденных нарушений и направила в суд административное дело против главы муниципального образования.