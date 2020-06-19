Ревва и Галустян прогорели на торговле виртуальным оружием

Михаил Галустян и Александр Ревва погорели на торговле "электронном оружием" в онлайн-шутере CS:GO, сообщает Telegram-канал Mash.

Артистам принадлежали доли в компании "Эйс Гейминг", которая торговала скинами для оружия для популярной игры Counter Strike: Global Offensive. Сами "оболочки" никак не влияют на характеристики, однако сильно ценятся среди игроков и порой могут стоить баснословных денег – на некоторые предметы цены достигают 50-60 тысяч рублей.

Галустян владел одной пятой компании, еще 5% принадлежали Ревве. Однако успеха достичь не удалось. Бухгалтерская отчетность за прошлый год показала солидный убыток – организация потеряла почти 2,5 миллиона рублей. Причем с 2016 года предприятие ни разу не показало прибыли.

На данный момент сайт компании уже недоступен, а социальные сети не ведутся уже с 2017 года.