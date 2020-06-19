"Рожает, наверное". Барнаульцы сняли на видео водителя, который вел автобус полулежа

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видео с водителем, который ведет автобус в очень интересной позе. Мужчина почти лег на своем кресле.

В комментариях под постом жители города возмутились таким поведением и удивились тому, что пассажиры в салоне никак не отреагировали на подобный способ перевозки людей. Один из комментаторов составил целый список претензий к пассажирскому транспорту в Барнауле: почему высадка и посадка пассажиров производится с проезжей части, почему после 21:00 весь транспорт в городе фактически не ходит, почему во время дождя в салоне трамваев/троллейбусов/автобусов с крыши на пассажирские сиденья капает вода и еще несколько пунктов.