Житель Алтайского края попытался оклеветать полицейского, однако сам пошел под суд

Житель Змеиногорского района подал ложное заявление об избиении полицейским, чтобы посадить его в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Следствие установило, что обвиняемый испытывал личную неприязнь к правоохранителям и решил посадить одного из них в тюрьму. Для этого он обратился в Следственный комитет с письменным заявлением об избиении одним из сотрудников полиции при исполнении.

Мужчина был предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос и рассказал следователю не соответствующие реальности сведения. В ходе проверки правоохранители установили, что заявитель сам получил телесные повреждения, а представителя власти он просто оклеветал.

Обвиняемый полностью признал свою вину по факту ложного доноса, а следствие направило дело в суд. Теперь лжецу грозит до трех лет лишения свободы.