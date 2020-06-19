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Житель Алтайского края попытался оклеветать полицейского, однако сам пошел под суд

, ИА "Амител"
Мужчина подал заявление об избиении, которого на самом деле не было
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Змеиногорского района подал ложное заявление об избиении полицейским, чтобы посадить его в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Следствие установило, что обвиняемый испытывал личную неприязнь к правоохранителям и решил посадить одного из них в тюрьму. Для этого он обратился в Следственный комитет с письменным заявлением об избиении одним из сотрудников полиции при исполнении.

Мужчина был предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос и рассказал следователю не соответствующие реальности сведения. В ходе проверки правоохранители установили, что заявитель сам получил телесные повреждения, а представителя власти он просто оклеветал.

Обвиняемый полностью признал свою вину по факту ложного доноса, а следствие направило дело в суд. Теперь лжецу грозит до трех лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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