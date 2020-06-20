Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН

Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет. Он рассказал изданию "Стархит", сколько тогда зарабатывали юмористы.

Галустян отметил, что для кавээнщика даже 100 долларов считались отличным гонораром, и вспомнил, как впервые получил большие деньги.

"Помню, как продюсер Артур Джанибекян ко мне подошел и говорит: "Сколько ты хочешь зарабатывать?" Говорю: "Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы". И он очень быстро согласился, а я напрягся – не мало ли сказал? Но работали мы день и ночь. Как-то поймал себя на мысли: я в пыльном павильоне, в августе, в одежде гастарбайтера, мокрый, потный. Все на пляже купаются, а я снимаюсь. Но вот три года подряд мы очень много работали. Слава – это серьезное испытание", – поделился он воспоминаниями о работе в проекте "Наша Russia".