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Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН

, ИА "Амител"
Гонорары тогда и сейчас различаются очень сильно
Фото: dnr-pravda.ru

Фото: dnr-pravda.ru

Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет. Он рассказал изданию "Стархит", сколько тогда зарабатывали юмористы. 

Галустян отметил, что для кавээнщика даже 100 долларов считались отличным гонораром, и вспомнил, как впервые получил большие деньги. 

"Помню, как продюсер Артур Джанибекян ко мне подошел и говорит: "Сколько ты хочешь зарабатывать?" Говорю: "Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы". И он очень быстро согласился, а я напрягся – не мало ли сказал? Но работали мы день и ночь. Как-то поймал себя на мысли: я в пыльном павильоне, в августе, в одежде гастарбайтера, мокрый, потный. Все на пляже купаются, а я снимаюсь. Но вот три года подряд мы очень много работали. Слава – это серьезное испытание", – поделился он воспоминаниями о работе в проекте "Наша Russia".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.06.2020 09:05
- гость -

Пусть пойдет на стройку поработает!

20.06.2020 09:13
AntonTM

Ты знаешь, Миша, я бы тоже от червонца зелени не отказался, но платят только 400... А так всё примерно так же - поле, пыль, пот и график с утра до ночи...

20.06.2020 09:31
- гость -

Сам Галустян признавался, что именно работа в КВН и приносила самые большие гонорары, т.к. это был пик его популярности.

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