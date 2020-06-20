Специалист рассказал, почему устанавливать антивирус на смартфон нет необходимости

Ставить на современные смартфоны антивирус необязательно, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.

Он пояснил, что вопрос установки антивируса зависит от операционной системы гаджета. Так, на iOS все приложения загружаются только из официального магазина, в который попадают после прохождения проверки. В этом случае смысла устанавливать антивирус нет.

"Конечно, если система взломана, то ограничений в загрузке нет, но в таком случае появляется и вероятность занести на смартфон вредоносные программы", – отметил эксперт.

Что касается Android, то эта система дает возможность снять ограничение на установку программного обеспечения из сторонних источников. Однако от этого устройство становится более уязвимым к вирусам, предупреждает специалист.