498 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю

За минувшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали 498 человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона активности клещей (24 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 8 338 человек, более 2 тысяч из которых – дети до 14 лет.

В 4,5% случаев присасывания у членистоногих специалисты выявили вирус клещевого энцефалита, а у 12,4% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим провели профилактическое лечение. Заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В ведомстве напомнили, что сейчас в Алтайском крае наблюдается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их укуса остается на протяжении всего теплого времени года. В связи с этим следует соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется тщательно заправлять одежду и использовать репелленты.