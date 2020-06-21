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Мясников рассказал, какой вид головной боли самый опасный

, ИА "Амител"
Доктор объяснил, в каких случаях стоит обращаться за помощью к врачу
Александр Мясников / Фото: Yandex

Александр Мясников / Фото: Yandex

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал самый опасный вид головной боли. Об этом медик рассказал в эфире передачи "О самом главном", запись которой опубликована на YouTube.

"Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов", — заявил доктор.

Он пояснил, что обращаться к врачу необходимо в тех случаях, когда после приступов боли появляются проблемы со зрением или немеют конечности. Кроме того, боль может усиливаться при изменении положения тела или кашле. Эти симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление в результате кровоизлияния, роста опухоли или расслоения аневризмы.

В остальных случаях волноваться из-за головной боли не стоит, поскольку она в разной степени проявляется у всех из-за недостатка сна или усталости.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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