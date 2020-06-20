Умер клавишник группы "Альянс" Олег Парастаев

Клавишник советской и российской рок-группы "Альянс" Олег Парастаев скончался. Об этом сообщили на странице музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж", – гласит текст сообщения.

Причина смерти не указана. Место и время панихиды назовут позднее.

Олег Парастаев выступал в составе группы "Альянс" с 1986 по 1988 год, а затем вернулся в коллектив спустя 30 лет. Играл на клавишных инструментах, губной гармонике и ритм-боксе, а также написал несколько песен.

В прошлом году Парастаев показал широкой публике клип на песню "На заре", который был снят еще в Советском Союзе.

Музыканты подготовили ролик в марте 1987 года, но в результате зрители увидели совсем другой клип. После премьеры канал участника группы заблокировали на видеохостинге YouTube с формулировкой "за спам, обман и мошенничество". Клавишник "Альянса" подал на это апелляцию.