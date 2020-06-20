Полицейским вручили новые служебные автомобили в Барнауле

В Барнауле состоялась передача ключей от нового служебного транспорта полицейским, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Вручение проводил руководитель УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

На вооружение городской полиции поступили 12 автомобилей ВАЗ, в том числе модели Lada Granta и 2131. Технику будут использовать для нужд отделов участковых уполномоченных, уголовного розыска и оперативно-сыскного.

"Новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволив своевременно реагировать на обращения граждан", – подчеркнули в полиции.

После завершения церемонии сотрудники правоохранительных органов приступили к несению службы на новых автомобилях.