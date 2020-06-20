В Алтайском крае водитель насмерть сбил мотоциклиста и скрылся

ГИБДД Рубцовского района разыскивает очевидцев смертельного ДТП. Подробности аварии сообщает портал "ВРубцовске".

Инцидент произошел в субботу, 20 июня, около 4:00 на 11-м километре автодороги Вымпел – Самарка – Новоматвеевка.

ВАЗ-210740 сбил 41-летнего мужчину, который вел в руках мотоцикл Racer. Автомобиль с места происшествия скрылся. От полученных травм мотоциклист скончался.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 23-летний житель Алтайского края.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефону ГИБДД 4-30-73 либо явиться в отделение Госавтоинспекции в Рубцовске (ул. Комсомольская, 238, каб. 6).