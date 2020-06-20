В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края из-за ночных заморозков. Об этом информирует региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с 20 на 21 июня в регионе составит от +2 до +7 градусов, но в западных и северных районах она может опуститься до -1 градуса. Местами дожди и грозы, возможен град.

Кроме того, в регионе продолжает действовать и штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью (4 класс горимости).

В частности, повышенный риск возникновения пожаров существует в Каменском, Кулундинском, Ключевском, Локтевском и Хабарском районах.