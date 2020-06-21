Началось первое солнечное затмение в 2020 году

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Жители Алтайского края могут наблюдать за первым в 2020 году солнечным затмением. Оно уже началось.

В некоторых районах затмение не будет видно из-за облаков и туч, но в местах, где небо чистое, жители региона увидят темный круг с ярко-желтой каемкой. Затмение будет кольцеобразным, то есть Луна закроет только середину солнечного диска.

Это событие считается очень редким. За столетие, по подсчетам ученых, происходит всего 14 подобных явлений.

Максимальная фаза затмения в Барнауле произойдет в 13:54 по местному времени. Закончится оно в 14:57. Общая продолжительность уникального события составит два часа и шесть минут.