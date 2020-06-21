В Алтайском крае ищут героев для нового масштабного музыкального проекта

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в масштабном музыкальном проекте, посвященном Дню молодежи. Его реализуют при поддержке правительства Алтайского края и Краевого дворца молодежи.

Желающим предлагают поучаствовать в записи видеоролика, на котором жители региона исполнят гимн России. Оставить заявку на участие можно на сайте gimn-rossii.ru.

Презентация состоится 27 июня в рамках празднования Дня молодежи. Организаторы проекта отмечают, что видеоролик станет визитной карточкой региона на всероссийских форумах и мероприятиях международного масштаба, сообщает официальный сайт Алтайского края.