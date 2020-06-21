Две 19-летние девушки из Алтайского края погибли в ДТП на новосибирской трассе

Две 19-летние девушки из Камня-на-Оби погибли в ДТП в селе Усть-Алеус Ордынского района, неподалеку от Новосибирского водохранилища. Об этом сообщают "Каменские известия".

Инцидент произошел 21 июня в пять часов утра. Автомобиль Toyota Vista двигался со стороны Алтайского края к Ордынке. За рулем авто находился пьяный 20-летний житель Камня, который не справился с управлением на большой скорости.

Как сообщает "НГС", по словам одной из очевидиц произошедшего, автомобиль снес одну из кирпичных опор забора, влетел в ограду и перевернулся.

"И представьте, какой удар был, одна девушка даже вылетела из салона. Жительница подумала, что землятресение", – рассказала знакомая владелицы пострадавшего дома.

В результате аварии две 19-летние девушки, сидевшие на задних сидениях машины, погибли на месте. Виновник ДТП, как и пассажир на переднем месте, отделались ссадинами и ушибами.

Следственный отдел ордынского СКР производит проверку по факту произошедшего.