Девятилетний ребенок пропал в Барнауле

В воскресенье, 21 июня, девятилетний житель Барнаула ушел на прогулку, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края" в соцсети "ВКонтакте".
Мальчик ростом 130 см, худой. Светло-русые короткие волосы и карие глаза. На момент исчезновения был одет в серо-белую куртку в клетку (или светло-коричневую), черный спортивный костюм и кеды на липучках.
Волонтеры просят неравнодушных граждан, обладающих сведениями о том, где может находиться пропавший школьник, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (112).
Комментарии
Зачем просить помощи в поиске и при этом закрывать лицо ребенка???
Как его люди смогут узнать???
22.06.2020 10:24
Гость
таков закон в стране идиотов
Хотя бы пишите на какой улице, в каком районе пропал, куда возможно мог пойти. Просят найти и толком никакой информации о ребенке, лицо закрыто
На Барнаул 22 есть полная информация, я фотографией и фамилией