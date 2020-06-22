Девятилетний ребенок пропал в Барнауле

В воскресенье, 21 июня, девятилетний житель Барнаула ушел на прогулку, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края" в соцсети "ВКонтакте".

Мальчик ростом 130 см, худой. Светло-русые короткие волосы и карие глаза. На момент исчезновения был одет в серо-белую куртку в клетку (или светло-коричневую), черный спортивный костюм и кеды на липучках.

Волонтеры просят неравнодушных граждан, обладающих сведениями о том, где может находиться пропавший школьник, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (112).