"Вот так дом украсили вандалы". В Барнауле вывесили пугало с надписью "Поправки"

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле в ночь на 22 июня на стене жилого дома на Павловском тракте, 128, неизвестные вывесили пугало с надписью "Поправки", сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в Instagram.

"Вот так дом украсили вандалы, по-другому их не назовешь. Снизу не сразу понятно, что это чучело", – посетовала местная жительница.

Примечательно, что комментаторы под постом в целом поддержали авторов необычной акции протеста. "Молодцы!", "Поддерживаю этих вандалов", "Они молодцы, а не вандалы", "Это очень круто!" – пишут в комментариях подписчики сообщества.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования сделают выходным.