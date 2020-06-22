"Вот так дом украсили вандалы". В Барнауле вывесили пугало с надписью "Поправки"

Фото: vk.com/incident22
В Барнауле в ночь на 22 июня на стене жилого дома на Павловском тракте, 128, неизвестные вывесили пугало с надписью "Поправки", сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в Instagram.
"Вот так дом украсили вандалы, по-другому их не назовешь. Снизу не сразу понятно, что это чучело", – посетовала местная жительница.
Примечательно, что комментаторы под постом в целом поддержали авторов необычной акции протеста. "Молодцы!", "Поддерживаю этих вандалов", "Они молодцы, а не вандалы", "Это очень круто!" – пишут в комментариях подписчики сообщества.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования сделают выходным.
Комментарии
Они что-то сломали ?
Они показали истинное отношение властей к людям!
Хоть одна полезная надпись!
Власть грабит народ своими поборами и пенсионной реформой. Тех кто недоволен властью, арестовывают, штрафуют и избивают. Так что все правильно, власть загоняет людей в петлю.
22.06.2020 11:11
CALIBR
Фасад изрисовали, этого мало?
А в Киеве на памятнике "Родина-мать" флаг ЛГБТ вывесили