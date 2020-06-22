Гособвинение просит суд отправить Серебренникова в колонию

Прокурор Михаил Резниченко попросил суд назначить обвиняемому в мошенничестве художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает РБК.

По версии следствия, Серебренников вступил в сговор с экс-директором Российского академического молодежного театра Софьей Апфельбаумом, бывшим гендиректором АНО "Седьмая студия" Юрием Итиным и экс-генпродюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским.

Правоохранители представили доказательства, что фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Малобродскому гособвинитель запросил пять лет лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа, Апфельбаум и Итину — по четыре года колонии плюс штрафы в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, гособвинение просит удовлетворить иск Минкультуры о возмещении ущерба. Для обеспечения выплаты компенсации предлагают сохранить арест на имущество подсудимых. Серебренников, Апфельбаумом, Итин и Малобродский своей вины не признают.