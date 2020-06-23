В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за засухи

Режим повышенной готовности введен в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, пишет официальный сайт региона. Виной тому засуха.

22 июня состоялось совещание с участием министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева и главы региона Виктора Томенко. Чеботаев рассказал, что на прошлой неделе состоялись выезды в 22 района с целью осмотра посевных культур.

На 19 июня 28 районов края подтвердили факт критического снижения урожайности из-за атмосферной и почвенной засухи. Наибольшие площади пострадали в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, а также в центральной части края.

"Складывающаяся ситуация может серьезно повлиять на заготовку кормов. В связи с этим в первую очередь необходимо проработать возможности оказания поддержки животноводческим хозяйствам. Ситуация находится на постоянном контроле, совместно с районными органами управления АПК ведем еженедельный мониторинг. В данный момент мы рекомендуем районам, где нет полной гибели растений, вводить режим повышенной готовности", – подчеркнул министр.