В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за засухи

Режим повышенной готовности введен в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, пишет официальный сайт региона. Виной тому засуха.
22 июня состоялось совещание с участием министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева и главы региона Виктора Томенко. Чеботаев рассказал, что на прошлой неделе состоялись выезды в 22 района с целью осмотра посевных культур.
На 19 июня 28 районов края подтвердили факт критического снижения урожайности из-за атмосферной и почвенной засухи. Наибольшие площади пострадали в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, а также в центральной части края.
"Складывающаяся ситуация может серьезно повлиять на заготовку кормов. В связи с этим в первую очередь необходимо проработать возможности оказания поддержки животноводческим хозяйствам. Ситуация находится на постоянном контроле, совместно с районными органами управления АПК ведем еженедельный мониторинг. В данный момент мы рекомендуем районам, где нет полной гибели растений, вводить режим повышенной готовности", – подчеркнул министр.
Комментарии
А что Томенко-то без маски?
И ещё, пора бы уже на пенсию Чеботаеву. Он совсем не министр. Хам, который постоянно грубить и разговаривает матом, а работу свою, к сожалению, совсем не выполняет. НЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. АБСОЛБТНО
Поздно ребята в Курьинском районе уже половину поголовья под нож пустили, всё погорело кормить в зиму нечем будет. В Кемеровсую область мясо увозят. А в Кулундинском, Угловском подавно
А какие были поливные сенокосы ещё даже в 90 - х в ННР! По два урожая точно всегда, а через год по три укоса давали.
Потом стали "веселиться птецы" Чубайса. Тарифы за электроэнергию стали золотыми. Быстренько сдали трубы и насосы на металлолом - "обогатились"...Началиась "умная" дисскусия, что животноводство совсем не выгодно в степной зоне, главное зерно! Ведь все прилавки были завалены ножками "Буша". И как следствие - разрушенные коровники, скот на мясо. И поля стоят не использованные, в том числе и под зерновые, часть людей потеряло место работы (отток населения).
Теперь под программы и кредиты стали восстанавливать поголовье ( в том числе качественное, элитное), и как всегда, новая беда - корма в условиях рискованного земледелия,!
А всё от того, что допускаем к решению государственных задач (какой является продовольственная безопасность) всяких реформаторов, инноваторов, креативных, продвинутых...