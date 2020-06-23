Выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет будут произведены еще раз в июле. Об этом Владимир Путин рассказал во время обращения к нации.

"Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет", — сказал президент.

Он отметил, что те, кто уже получил предыдущую выплату, смогут получить дополнительные средства без обращения в ПФР. Деньги придут автоматически.

Для тех семей, которые не обращались за июньской выплатой, процедура ее получения остается прежней. Подать документы можно как дистанционно, так и через отделение Пенсионного фонда России.

Ранее президент рассказал о том, что стимулирующие выплаты для врачей будут учитываться при расчете отпускных.