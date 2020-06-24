В Барнауле к празднованию 75-летия Победы организуют спортивные мероприятия

24 июня в Барнауле пройдет ряд спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, на территории парка ВРЗ (ул. Воровского, 110) в 9 часов утра проведут зарядку "Вперед к Победе" для пожилых людей в возрасте до 65 лет.
В 10 часов на стадионе "Полимер" (ул. Малахова, 177б) состоится акция "75 движений к Победе". Юные спортсмены выполнят по 75 повторов различных физических упражнений (отжимание, приседание, прыжки на скакалке, подтягивание на перекладине и другие).
Флешмоб "Мы помним" пройдет на стадионе "Лабиринт" (ул. Юрина, 197) в это же время. Дети и подростки, занимающиеся футболом, одновременно будут жонглировать мячом, сделав по 75 касаний.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия состоятся на площадках проекта "Летний дворовый инструктор". Участники будут повторять физические упражнения по 75 раз.
Комментарии
Массовые спортивные мероприятия - можно , фитнесс-центры - низзя !
Так, на территории парка ВРЗ (ул. Воровского, 110) в 9 часов утра проведут зарядку "Вперед к Победе" для пожилых людей в возрасте до 65 лет.
Смеюсь. Мы такие все на дачах и в огородах оздоравливаемся)