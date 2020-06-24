В Барнауле беглый зэк зверски изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ

Сбежавший из колонии-поселения зэк изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ-инфекцией, передает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в августе 2019 года 43-летний "сиделец" сбежал из места лишения свободы и пришел в дом одного из садоводств Барнаула, где проживала потерпевшая. Мужчина предложил старушке добровольно вступить с ним в интимную связь, но та отказалась.
Однако злоумышленник не потерпел отказа и изнасиловал пенсионерку, одновременно высказывая ей угрозы. При этом мужчина знал, что он болен ВИЧ-инфекцией. Кроме того, жулик связал руки и ноги престарелой женщины и похитил имущество на сумму 800 рублей, уточнили в ведомстве.
Через два дня после побега зэка поймали и предъявили ему обвинение по нескольким статьям. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца и 2 дня колонии строго режима.
Комментарии
Пенсионерка с ВИЧ вряд ли долго проживет. А этот через 5 лет выйдет и снова кого-нибудь заловит.
Изнасилование и тяжкий вред здоровью - и всего 5 лет?!
Не могу поверить, что так мало дают за преступление. Зек получается Био-террорист раз он с Вич. Зек знал что у него Вич и напал...Ну это животное получается "дикое"..Почему полицейские не пристрелили его при задержании??
Путин ясно сказал, что с терроризмом надо бороться. А тут Зек сбежал из тюрьмы!!
Тюрьма не охраняется уже или там меры охраны как в детском саду? Стоит ли боятся этих "животных заразных" из клетки?
А верухаям, которые его не упали, по побрекушки очередной ?
Это вам не стаканчик пластиковый в мента кинуть. )))