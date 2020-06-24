Грозы, ливни и град надвигаются на Алтайский край

В Алтайском крае с 24 по 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды, предупреждают в главном управлении регионального МЧС.
По данным ведомства, в ближайшие дни регион накроют дожди, местами сильные дожди, грозы, а также град. Кроме того, усилится ветер – его скорость при порывах будет достигать 20 м/с.
Как уточнили в краевом Гидрометцентре, в четверг, 25 июня, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +29°С, а в пятницу, 26 июня, – до +32°С.
При этом в субботу, 27 июня, днем воздух прогреется до +35°С. На большей части региона прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и сильный ветер.
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