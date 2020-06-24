В алтайском Минздраве обеспокоены темпами строительства поликлиники

Фото: instagram.com/minzdravalt
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проинспектировал строительство поликлиники в Алтайском районе, гласит пост в аккаунте регионального Минздрава в Instagram.
Работы ведут в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На них выделили около 180 млн рублей. Новая поликлиника придет на смену старой, здание которой признали аварийной.
Уже готовы стены и окна, осуществляется возведение кровли. К внутренней отделке рабочие еще не приступали.
По результатам осмотра глава краевого Минздрава выразил обеспокоенность, что объект могут не успеть сдать в эксплуатацию в предписанные контрактом сроки – в ноябре 2020 года.
В связи с этим Попов уточнил, что инициирует совместное совещание Минздрава и Минстроя, на котором обсудят темпы строительства поликлиники.
Комментарии
Ну что за новость? О какой поликлинике идёт речь? В каком населённом пункте алт края стойка?
На месте алтайского минздрава больше стоит переживать о поисках достойного руководителя. А у них - Димас.