Парады Победы прошли в воинских частях Алтайского края

Парад Победы в ЗАТО Сибирский / Фото: пресс-служба АКЗС
Для профилактики заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае отказались от проведения массовых мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и годовщины первого Парада Победы.
Пресс-служба краевого Законодательного собрания уточняет, что торжественные мероприятия для ограниченного круга лиц прошли в воинских частях Алейска, Бийска и ЗАТО Сибирский. Последний посетил спикер АКЗС Александр Романенко. Он поприветствовал военнослужащих.
"Война далась нам ценой неимоверных усилий. Алтайский край в годы войны направил на фронт более 500 тысяч жителей, больше половины из них не вернулись с фронта, – заявил председатель регионального парламента. – Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу. И сегодня мы отдаем дань памяти и военнослужащим, и труженикам тыла, и детям войны – всем тем, кто пережил это страшное лихолетье".
Также участников парада поздравили со знаменательной датой митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и директор фонда Героя России Наталья Хан.
Гости воинской части также посетили мемориальный комплекс, который открыли к 75-й годовщине Победы. Там заложили звезды в честь городов-героев, установили звезду славы героям-землякам и увековечили память о подвиге бойцов 21 легкой артиллерийской бригады.
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