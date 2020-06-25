Пьяный дебошир избил сотрудника Росгвардии в Алтайском крае

37-летний житель Славгорода вскоре предстанет перед судом по обвинению в применении насилия по отношению к представителю власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Мужчина устроил пьяный дебош в феврале 2020 года. Прибывший сотрудник Росгвардии попытался успокоить нарушителя общественного порядка, а в ответ получил оскорбления и побои.
"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов о прекращении нарушения общественного порядка мужчина в присутствии свидетелей стал высказывать в отношении сотрудника Росгвардии оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, а также нанес ему не менее двух ударов руками в область лица, причинив ему тем самым физическую боль", – уточнили в Следственном комитете.
Расследование этого инцидента завершено. Горожанин полностью признал свою вину. Уголовное дело передали на рассмотрение суда. Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Гвардии- дебошир!!!
Росгвардии слабо супротив.
нанес ему не менее двух ударов руками в область лица,
а может два раза оттолкнул рукой в лицо...
Всё правильно, нельзя трогать представителя правопорядка. Тюрьма.
афитгеть конечно у нас законы. вчера насколько помню зэк сбежал с тюряги, изнасявкал пенсионерку, ВИЧем ее заразил (считай убил) и кажется тоже 5 лет дали?
А тут какому то уроду в морду дали, и тоже 5 лет. тем более вину признал. пьяный был, еще не известно в какой форме к пьяному мужику подкатил доблесный росгвардеец. (развели украиинщину с этой гвардией) .... куда катимся. писец.
Какая страна, такая гвардия. Были чудо-богатыри, перешедшие Альпы, гвардейцы Суворова. А этот - гвардеец путина, вот и все. Испоганили великое слово - Гвардия.
причинив ему тем самым физическую боль
Ну, а за что полицаи такие зарплаты получают? за риск! вот и пусть терпят
Боксеры тоже испытывают боль, а иногда и футболисты. и ничего - не заводят уголовных дел
Испоганили великое слово - Гвардия.
Раньше они назывались вневедомственная охрана. Думаете охранник может стать гвардейцем в связи с изменением названия? Да раньше в милиции если задержанный в рожу оперу заехал, опер заяву не писал, западло считалось.
37-летний житель Славгорода вскоре предстанет перед судом по обвинению в применении насилия
Снасильничал нацгвардейца получается