АлтГУ вошел в список лучших молодых университетов мира

Алтайский государственный университет вошел в британский рейтинг лучших молодых вузов. Список от QS World University Rankings был опубликован на сайте topuniversities.com.
Топ учебных заведений формировался из учреждений моложе 50 лет. АлтГУ вошел в группу 91-100 вместе с французским, великобританским, двумя австралийскими и другими вузами.
Также Россию в списке представила и Высшая Школа Экономики (ВШЭ), которая заняла 31-е место.
Как ранее сообщил amic.ru, международное рейтинговое агентство Round University Ranking составило список лучших вузов России. Алтайский госуниверситет занял там 25-е место и вошел в тройку лучших классических университетов Сибири.
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