Компания Audi разорвала сотрудничество с Собчак после высказывания о протестах в США, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.
"Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", – подчеркнули в компании.
Как сообщило немецкое издание Business Insider, причиной для прекращения сотрудничества стало высказывание Собчак о протестах движения Black Lives Matter, которые прошли в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
Позднее телеведущая заявила, что собирается подать в суд на издание из-за заголовка "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми".
По ее словам, это прямая ложь, таких слов телеведущая никогда не произносила, а недовольство было направленно именно в сторону протестов, связанных с насилием.
Комментарии
Хоть где-то собчак выразила здравый смысл.
Всем владельцам Ауди задуматься: автопроизводитель поддерживает насилие от негров.
Выбирайте авто других марок.
На ауди пусть насильники ездят.
Собчак против протестов?Против роста национального самосознания негров?
Компания Audi разорвала сотрудничество с Собчак...
А в чем было сотрудничество,в рекламе лошадиных сил их авто?
Меня тоже удивила, что Собчак против выражения протеста народа. Все демократическая партия США поддержала, полиция на колени встала, а Собчак против
На колени встали в знак солидарности против полицейского насилия , подчас протестующие так же склоняют колено в ответ, но про это конечнА не упоминают.
Сама мадамка недавно видео выкладывала где с балкона песни распевала (отвратительный голос) , так ещё умудрилась людей обслуживающих выставить эдакими невеждами только и годных для того чтобы за господами прибегать да обслуживать. Вообще мерзость , как и вся элитка современной РФ. Графья недо...
На самом деле они разорвали отношения из-за шуток на тему детской педофилии, но такого же не напишешь
Эта лошадь ведёт передачи о гламуре и её крайне возмутило битьё витрин и разграбление богатых магазинов людьми с чёрным цветом кожи.