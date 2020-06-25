В Барнауле начали запускать фонтаны

С 25 июня фонтаны в Барнауле начали работать в обычном режиме, сообщает пресс-центр мэрии.
"Лилия" и "Космос" на площади Советов, а также объекты у Театра драмы и торгового центра "Россия" будут работать с 10 утра не менее шести часов в рабочие дни и не менее восьми часов в выходные и праздники. Время действия также будет регулироваться с учетом погодных условий.
Всего с 27 июня планируют запустить 15 городских фонтанов, в том числе и пешеходную конструкцию с подсветкой на ул. Панфиловцев, 22, созданную в 2019 году по национальному проекту "Жилье и городская среда".
Как отметили в мэрии, 24 июня фонтаны уже работали в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.
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