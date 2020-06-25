Несколько дорог в Барнауле перекроют из-за ремонта теплосетей. Карта

Фото: пресс-служба СГК
Движение автомобилей в Барнауле будет перекрыто из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
"С 24 июня по 15 июля (в разные периоды) движение будет ограничено на улице Юрина, Глушкова, Молодежной, Сизова и проспекте Ленина", – информирует СГК.
С вечера 27 июня до 28 июня перекроют участок улицы Сизова в районе дома № 51. С 26 июня до 29 июня будет ограничено движение по улице Юрина на пересечении с Северо-Западной. С 26 по 28 июня перекроют движение по проспекту Ленина. С 26 по 27 июня – по улице Глушкова в районе дома № 27, а в разное время с 24 июня по 15 июля – в районе пересечения улиц Молодежной и проспекта Красноармейского.
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