Роструд напоминает, что следующая рабочая неделя из-за голосования по поправкам в Конституцию будет сокращенной. В ведомстве сообщили, что 1 июля – нерабочий день с сохранением заработной платы.
"То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается", – цитируют Роструд "Известия".
Данный механизм оплаты обусловлен тем, что на 1 июля будут распространяться те же нормы Трудового кодекса, что и на другие выходные дни.
Соотечественники, которые в этот день будут работать по стандартному графику, получат оплату в обычном размере, но смогут взять выходной в другой день.
Комментарии
Шо, опять?
Давайте уж все среды сделаем не рабочими. А потом в выходные будем отрабатывать
Работодателям бы еще напомнили...
На самом деле: cоотечественники, которые в этот день будут работать... будут работать и во время пандемии и 24 и 1 и по выходным потому что Россия.. в итоге пол зп отдадут за жкх а вторую за еду а если не дай бог заболеют можно место на кладбище в кредит оформлять сразу.. конец