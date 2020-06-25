Глава алтайского избиркома назвала голосование по поправкам прозрачным

Руководитель крайизбиркома Ирина Акимова во время онлайн-брифинга 25 июня заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит в Алтайском крае прозрачно и с соблюдением всех прав граждан.
Акимова отметила, что в этот раз из-за коронавируса кабинки со шторками решили заменить, чтобы минимизировать контакты с поверхностями, но, несмотря на это, тайна волеизъявления нарушена не будет.
Она добавила, что общественное наблюдение на голосовании обеспечено в полном объеме. По словам Акимовой, общественные наблюдатели присутствовали даже на голосовании в отдаленных районах, а к настоящему времени на участки в Алтайском крае направлено 9783 наблюдателей.
Руководитель избиркома также развеяла опасения относительно того, что у граждан могут взломать аккаунт на "Госуслугах" и проголосовать от их имени.
"Такого не происходит", – заверила Акимова.
Как уже сообщал amic.ru, плебисцит стартовал 25 июня и продлится до 1 июля. Последний день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.
Комментарии
Чё прям круглосуточно наблюдатели будут присутствовать пока это какбы голосование идёт?!?!?!
У Акимовой всё на мази что при Карлине всё в рот ему заглядывала , что при Томенко ! Ну и что что народ не ходит на голосование и протеста много зато она на коне !
Урны для голосования,изготовленные из прозрачного пластика,должны навевать мысль о прозрачности голосования )
Сейчас приехал из одной бюджетной организации, сказали, что с утра всех заставили проголосовать прямо на работе. Голосовать под принуждением это прозрачно? Такого циничного вранья от властей ещё не было. Агония. Коллега рассказал, что тёща забыла паспорт, придя на голосование сегодня, разрешили проголосовать. Это тоже прозрачно? В какой-то мере да, прозрачно, - откровенные прозрачные действия избирательной комиссии, нагло нарушающие свободу выборов.
что может быть не прозрачно,если результат известен заранее?
достала ваша капча,можно подумать,что данный ресурс настолько популярен,что кто то робота запустит. амбиции велики.