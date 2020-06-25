Вячеслав Франк встретился с жителями поселка Сибирская долина

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочую встречу с жителями поселка Сибирская долина после того, как те заблокировали дорогу в знак протеста. В беседе принимали участие заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, Барнаульского водоканала, представители ООО "Водснаб", ТОС "Сибирская долина", а также депутаты городской Думы и администрации Центрального района.
Жители рассказали Франку о существующих проблемах с водоснабжением, многочисленных перебоях и о том, что летом в некоторых домах вода попросту исчезает.
Руководитель ООО "Водснаб" Виталий Гуров отметил, что существующая система требует модернизации, а руководитель комитета по управлению муниципальной собственностью Светлана Фоминых добавила, что в настоящее время идет оформление водопроводных сетей в муниципальную собственность.
Франк поручил проработать вопрос модернизации существующей системы водоснабжения и возможность строительства в поселке нового водозабора. С 25 июня в Сибирскую долину организован подвоз воды, пишет пресс-служба мэрии.
Комментарии
это же как получается, пока народ не вышел на улицу и не перекрыл дорогу, вопрос с мертвой точки не стал сдвигаться. исходя из этого можно сделать вывод